Иньеста хотел бы вернуться в «Барселону» в качестве тренера или спортивного директора

Полузащитник японского «Висел Кобе» Андрес Иньеста заявил, что хотел бы вернуться в родную «Барселону».

«Не то чтобы я не хотел, я был бы рад, но момент упущен. Было бы невозможно конкурировать с людьми, которые там есть. Я хотел бы вернуться в «Барсу». Я хотел бы выучиться и работать тренером или спортивным директором. Я хотел бы получить образование в разных областях, а там посмотрим», - цитирует футболиста Mundo Deportivo.

Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 год. За это время он стал девятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, а также заработал много личных наград.