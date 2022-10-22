«Барселона» нацелилась на молодого нападающего из Бундеслиги

Каталонская «Барселона» нацелилась на приобретение 17-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает издание Sport.

Молодой форвард в нынешнем сезоне своей игрой заинтересовал многие топ-клубы, и «Барселона» не стала исключением. Ранее также сообщалось об интересе к немцу со стороны мюнхенской «Баварии» и нескольких команд из Английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Мукоко забил три гола и отдал одну голевую передачу в Бундеслиге. Футболист до сих пор остаётся самым молодым дебютантом в истории турнира.

На счету Юссуфа также одна результативная передача в новом розыгрыше Лиги чемпионов.