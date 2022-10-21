Стало известно, за кого голосовал Месси в номинации «лучший молодой игрок года»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отдал свой голос полузащитнику «Барселоны» Гави.

Именно 18-летний испанец и стал обладателем приза Kopa Trophy, вручаемого лучшему молодому игроку года. При этом на втором месте в рейтинге Месси расположился его одноклубник по «ПСЖ» Нуну Мендеш, а на третью позицию 35-летний аргентинец поставил хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Гави успел отыграть за первую команду «Барселоны» 61 матч к 18 годам. На счету восходящей звезды два забитых мяча и семь результативных передач в составе «сине-гранатовых» во всех соревнованиях.