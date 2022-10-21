Фати: «Моя травма? Теперь всё позади, я чувствую себя хорошо»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати рассказал о том, в каком состоянии находится. Напомним, в прошлом сезоне испанец пропустил 35 матчей за свой клуб во всех турнирах из-за травмы.

«Моя травма? Теперь всё позади, это осталось в прошлом. Я чувствую себя хорошо. Со мной всё в порядке», – сказал Фати в интервью после вчерашней победы над «Вильярреалом» в чемпионате Испании.

Напомним, Фати вчера забил третий гол в ворота «жёлтой субмарины» и установил окончательный счёт 3:0. В целом на счету полузащитника по три гола и результативных передач в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги.