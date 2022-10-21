Альба: «Хави говорил, что все игроки будут важными для команды»

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба заявил, что главный тренер Хави Эрнандес доверяет каждому из своих футболистов. Вчера вечером «сине-гранатовые» обыграли у себя дома «Вильярреал» со счётом 3:0, благодаря чему сократили отрыв от лидирующего мадридского «Реала» до трёх очков.

«Хави говорил, что каждый игрок получит шанс показать себя на поле, а также будет важным для команды. Мы просто старались выложиться на максимум. Думаю, мы хорошо сыграли», – заявил Альба в интервью после матча.

Напомним, Альба входит в список тех игроков, от которых «Барселона» хотела избавиться этим летом. Игроком интересовался «Интер», но трансфер так и не состоялся.