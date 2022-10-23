​Вальверде не собирается мстить «Барселоне»

В воскресенье вечером «Барселона» будет принимать «Атлетик» в чемпионате Испании. Эрнесто Вальверде впервые вернётся на «Камп Ноу» после увольнения, случившегося в январе 2020 года. Нынешний рулевой басков не думает о мести.

«У меня хватает смелости думать о победе. Но не потому, что я хочу отомстить, а потому, что мы хотим набрать три очка. Я знаю, что решить эту задачу будет сложно, потому что «Барселона» прекрасно показывает себя в Ла Лиге.

Если я встречу кого-то из своих знакомых в «Барселоне», то я поприветствую их, а затем постараюсь их обыграть», - сказал Вальверде, чьи слова приводит Marca.

Матч «Барселона» - «Атлетик» стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.