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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Вальверде не собирается мстить «Барселоне»

23 Октября 2022 • 14:47 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.55 X 4.50 2 5.70
Через 6 ч. 41 мин.

В воскресенье вечером «Барселона» будет принимать «Атлетик» в чемпионате Испании. Эрнесто Вальверде впервые вернётся на «Камп Ноу» после увольнения, случившегося в январе 2020 года. Нынешний рулевой басков не думает о мести.

«У меня хватает смелости думать о победе. Но не потому, что я хочу отомстить, а потому, что мы хотим набрать три очка. Я знаю, что решить эту задачу будет сложно, потому что «Барселона» прекрасно показывает себя в Ла Лиге.

Если я встречу кого-то из своих знакомых в «Барселоне», то я поприветствую их, а затем постараюсь их обыграть», - сказал Вальверде, чьи слова приводит Marca.

Матч «Барселона» - «Атлетик» стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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