Иньеста: «Покинул «Барселону», когда осознал, что не могу выкладываться на 200-300%»

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста объяснил, почему в своё время решил покинуть каталонскую «Барселону». Напомним, воспитанник «сине-гранатовых» ушёл из команды по окончанию сезона-2018/9.

«Покинул «Барселону», когда осознал, что не могу выкладываться на 200-300%, чтобы составить остальным футболистам конкуренцию», – цитирует Иньесту Barca Universal.

У Иньесты есть контракт с японским «Виссел Кобе» до 2024 года. 38-летний футболист ранее заявлял, что мечтает вернуться в «Барселону» на одну из управляющих должностей. Бывший партнёр Андреса по полузащите Хави Эрнандес уже почти год работает главным тренером «блаугранас».