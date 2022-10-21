Хави: «Алонсо прекрасно адаптировался к позиции центрального защитника»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес оценил игру Маркоса Алонсо на позиции центрального защитника против «Вильярреала». Напомним, «сине-гранатовые» выиграли матч с разгромным счётом 3:0.

«Алонсо прекрасно адаптировался к позиции центрального защитника, он был очень хорош сегодня. Но то же самое я могу сказать про всю защитную линию, про Жюля Кунде, Жорди Альбу и Серджи Роберто», – заявил Хави на пресс-конференции после игры.

Алонсо является номинальным левым защитником. Именно на этой позиции футболист играл в свои лучшие годы, когда защищал цвета лондонского «Челси», в составе которого выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.