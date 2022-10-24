Серхи Роберто получил травму, сроки восстановления станут известны позже

В матче одиннадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграла с «Атлетиком» из Бильбао. Этот матч состоялся на домашнем стадионе каталонского гранда - «Камп Ноу». Все закончилось крупной победой гранда, забившего четыре мяча, но не обошлось и без потерь - в составе «Барселоны» получил травму вышедший в стартовом составе ветеран команды Серхи Роберто, который был вынужден покинуть поле досрочно, и каталонцы даже доигрывали матч в меньшинстве.

Сроки восстановления Роберто станут известны позже, ну а в следующем туре каталонцы сыграют в гостевом матче с «Валенсией».