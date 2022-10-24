Дембеле провёл свой самый результативный матч за «Барселону»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле записал на свой счёт гол и три результативных паса в поединке с «Атлетиком» (4:0).

25-летний футболист открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, а в течение следующих десяти минут ассистировал Серхи Роберто и Роберту Левандовски. Во втором тайме «Барселона» ограничилась лишь одним голом – и в нём тоже не обошлось без участия Дембеле: француз отдал голевую передачу вышедшему на замену Феррану Торресу. По данным Opta, поучаствовав во всех четырёх голах «сине-гранатовых», вингер провёл свой самый результативный матч с момента перехода в команду в 2017 году.

В общей сложности в активе Усмана Дембеле 165 игр в составе каталонского гранда.