Пике вряд ли покинет «Барселону» в январе, несмотря на желание клуба

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике с высокой вероятностью останется в клубе до лета.

Руководство каталонцев не видит у 35-летнего футболиста будущего в команде, поэтому рассчитывает как можно скорее договориться с ним о досрочном расторжении контракта. В клубе хотели бы расстаться с Пике уже в январе, но такой поворот событий довольно маловероятен, утверждают источники из Испании.

После матча против «Вильярреала» (3:0) наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес осудил болельщиков, освиставших Херарда Пике, назвав его одним из незаменимых лидеров раздевалки, однако прежде игра ветерана убедила боссов «Барселоны» в технической несостоятельности местной легенды.