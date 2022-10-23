Гави назвал своих кумиров

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави подает большие надежды, несмотря на свой очень юный возраст, он уже стал игроком основного состава клуба, в который пришел учиться играть в 2015 году. Любопытно, но это случилось аккурат в год, когда карьеру в качестве игрока «Барселоны» завершил нынешний тренер клуба - Хави Эрнандес.

Но он не входил в число кумиров маленького Гави, в отличие от верного партнера Хави - Андреса Иньесты, который, как признался Гави, восхищал его с детства. И, как ни странно, Гави назвал еще одну фамилию - игрока, который большую часть своей карьеры провел в мадридском «Реале».

- Мои кумиры детства? Это Иньеста и Иско, - цитирует слова Гави издание France Football.