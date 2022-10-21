Гави – обладатель награды Golden Boy

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави получил награду Golden Boy, которая ежегодно даётся лучшему молодому игроку сезона. В борьбе за этот приз испанец опередил таких конкурентов, как Джамал Мусиала и Джуд Беллингем.

Напомним, ранее Гави получил трофей COPA от France Football, который тоже выдаётся лучшему молодому игроку сезона. После церемонии некоторые медиа-личности из мира футбола раскритиковали решение отдать награду Гави, считая Беллингема и Мусиалу более достойными кандидатами.

В нынешнем сезоне Гави отметился одной результативной передачей в десяти матчах чемпионата Испании. Хавбек проводит свою вторую полноценную кампанию в составе «сине-гранатовых».