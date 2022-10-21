Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави – обладатель награды Golden Boy

21 Октября 2022 • 14:20 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.55 X 4.40 2 5.50
23.10 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави получил награду Golden Boy, которая ежегодно даётся лучшему молодому игроку сезона. В борьбе за этот приз испанец опередил таких конкурентов, как Джамал Мусиала и Джуд Беллингем.

Напомним, ранее Гави получил трофей COPA от France Football, который тоже выдаётся лучшему молодому игроку сезона. После церемонии некоторые медиа-личности из мира футбола раскритиковали решение отдать награду Гави, считая Беллингема и Мусиалу более достойными кандидатами.

В нынешнем сезоне Гави отметился одной результативной передачей в десяти матчах чемпионата Испании. Хавбек проводит свою вторую полноценную кампанию в составе «сине-гранатовых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 15:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Кадис Кадис
1.59 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
15:23 · Испания. Ла Лига
Бензема не получал травму и сыграет с «Севильей»
15:19 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Думаю, Кроос останется в «Реале»
15:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Рамос – до сих пор один из лучших защитников в мире»
14:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Буду счастлив снова видеть Иско на «Сантьяго Бернабеу»
14:55 · Испания. Ла Лига
Бензема получил травму на тренировке «Реала», француз не сыграет завтра с «Севильей» 1
14:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Техника удара Вальверде почти так же хороша, как у Асенсио»
14:49 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Уверен, что Месси и Роналду следили друг за другом» 1
14:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы должны продолжать добывать результат, а это большой вызов»
14:35 · Италия. Серия А
Раньери считает, что Бензема по делу выиграл «Золотой мяч»
14:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в конце сезона позволит уйти четырём игрокам, у которых заканчиваются контракты
14:20 · Испания. Ла Лига
Гави – обладатель награды Golden Boy
13:40 · Германия. Бундеслига
Нойер не сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов
12:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет купить украинца, оценённого в 50 миллионов евро
12:37 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг всё ещё интересен нескольким топ-клубам АПЛ
12:32 · Испания. Ла Лига
Хави: «Алонсо прекрасно адаптировался к позиции центрального защитника»
Все новости
Рекомендуем