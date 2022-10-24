Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде – о матче с «Барселоной»: «Меня поразил тактический ход Хави»

24 Октября 2022 • 00:56 Комментировать
Барселона
4:0
Атлетик Б
окончен

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде отдал должное оппонентам из «Барселоны».

«Сине-гранатовые» одержали победу на «Камп Ноу», забив четыре безответных мяча, три из которых были организованы с 12-й по 22-ю минуту.

«Тактический подход Хави с четырьмя полузащитниками и Педри слева очень удивил меня, это выбило нас из колеи. Сегодня «Барселоне» удалось нас переиграть, а Дембеле особенно выделялся – он был невероятен. Они забили дважды за пять минут, и на этом игра была сделана. Непростой вечер для нас», – отметил на пресс-конференции рулевой «Атлетика», в прошлом работавший наставником «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Хави Эрнандес Эрнесто Вальверде Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бетис Бетис
Атлетико М Атлетико М
1
2
3.20 3.15 2.40
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Осасуна Осасуна
1
1
2.45 3.20 3.10
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Альмерия Альмерия
2
1
1.38 4.90 8.50
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Атлетик Б Атлетик Б
4
0
1.45 4.70 6.60
Видео
24.10.22 в 22:00
Сельта Сельта
Хетафе Хетафе
1.69 3.70 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
00:56 · Испания. Ла Лига
Вальверде – о матче с «Барселоной»: «Меня поразил тактический ход Хави»
00:46 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» доминировала благодаря Дембеле»
00:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «У нас огромный потенциал»
00:32 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто получил травму, сроки восстановления станут известны позже
00:26 · Испания. Ла Лига
Бускетс – о победе «Барселоны»: «Хави может быть доволен командой в последних двух матчах»
00:18 · Испания. Ла Лига
Дембеле провёл свой самый результативный матч за «Барселону»
00:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» быстро разгромила «Атлетик» 3
23 Октября
23:04 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле забил головой впервые почти за шесть лет
22:33 · Испания. Ла Лига
Гризманн стал третьим бомбардиром в истории «Атлетико»
22:21 · Испания. Ла Лига
Анри рассказал, чем ему нравились тренировки «Барселоны»
22:03 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не пропустила ни одного гола дома в последних пяти матчах Ла Лиги – лучше было только при Гвардиоле
21:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на матч с «Атлетиком», Пике, Фати, Ферран и Рафинья - в запасе
21:39 · Испания. Ла Лига
Романо: «Кроос знает о намерении «Реала» продлить его контракт»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 1
21:25 · Испания. Ла Лига
«Осасуне» не удалось обыграть «Жирону»
Все новости
Рекомендуем