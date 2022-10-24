Вальверде – о матче с «Барселоной»: «Меня поразил тактический ход Хави»

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде отдал должное оппонентам из «Барселоны».

«Сине-гранатовые» одержали победу на «Камп Ноу», забив четыре безответных мяча, три из которых были организованы с 12-й по 22-ю минуту.

«Тактический подход Хави с четырьмя полузащитниками и Педри слева очень удивил меня, это выбило нас из колеи. Сегодня «Барселоне» удалось нас переиграть, а Дембеле особенно выделялся – он был невероятен. Они забили дважды за пять минут, и на этом игра была сделана. Непростой вечер для нас», – отметил на пресс-конференции рулевой «Атлетика», в прошлом работавший наставником «Барселоны».