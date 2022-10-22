Хави: «Уверен, Кесси ещё получит свои игровые минуты»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал отсутствие игрового времени у полузащитника Франка Кесси. Напомним, ивуариец не является основным футболистом «сине-гранатовых» в этом сезоне.

«Это «Барселона», уровень конкуренции в команде невероятно высок. Он отлично тренируется и является большим профессионалом. Уверен, Кесси ещё получит свои игровые минуты в этом сезоне», – заявил Хави на пресс-конференции перед матчем с «Атлетик» Бильбао.

Напомним, Кесси перебрался в «Барселону» этим летом на правах свободного агента из «Милана», в составе которого в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.