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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Уверен, Кесси ещё получит свои игровые минуты»

22 Октября 2022 • 15:51 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.53 X 4.50 2 5.70
23.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал отсутствие игрового времени у полузащитника Франка Кесси. Напомним, ивуариец не является основным футболистом «сине-гранатовых» в этом сезоне.

«Это «Барселона», уровень конкуренции в команде невероятно высок. Он отлично тренируется и является большим профессионалом. Уверен, Кесси ещё получит свои игровые минуты в этом сезоне», – заявил Хави на пресс-конференции перед матчем с «Атлетик» Бильбао.

Напомним, Кесси перебрался в «Барселону» этим летом на правах свободного агента из «Милана», в составе которого в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Франк Кесси
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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