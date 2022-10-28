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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алвес продолжает тренировки с дублем «Барселоны»

28 Октября 2022 • 22:48 Комментировать
Барселона
4:0
Атлетик Б
окончен

Дани Алвес продолжает поддерживать физическую форму для участия в чемпионате мира в Катаре.

По информации официального сайта «Барселоны», самый титулованный игрок в истории футбола тренируется с дублирующим составом «блауграны» после завершения сезона в мексиканском первенстве. Напомним, что Дани является футболистом «УНАМ Пумас» и закончил текущий сезон 1 октября.

По слухам, тренерский штаб бразильской национальной команды не планирует включать ветерана в свой ростер на катарский мундиаль. Напомним, что ЧМ-2022 пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Бразилия попала в группу к Сербии, Швейцарии и Камеруну.
 

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Барселона Дани Алвес
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