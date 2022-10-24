Хави: «Барселона» доминировала благодаря Дембеле»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о разгромной победе над «Атлетиком» (4:0).

Главным героем встречи стал вингер Усман Дембеле, оформивший хет-трик из голевых передач и забивший один гол.

«Мы понимали, что на нас будет оказываться активное давление, и добавили в полузащиту одного игрока, чтобы противостоять этому. Дембеле провёл отличный матч, его действия позволяли нам доминировать в первом тайме. Именно он сегодня сделал разницу», – поведал главный тренер «Барселоны» в послематчевом интервью.

Каталонский коллектив по-прежнему занимает вторую строчку в Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» на три очка после 11 туров.