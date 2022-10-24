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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги

24 Октября 2022 • 08:43 Комментировать
Барселона
4:0
Атлетик Б
окончен

В рамках 11-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на «Камп Ноу» всухую победила «Атлетик» (Бильбао) со счетом 4:0.

Примечательно, что страж ворот «сине-гранатовых» Марк-Андре тер Штеген повел девятый сухой матч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Немецкий футболист стал первым голкипером, которому удалось сохранить свои владения в неприкосновенности в девяти играх из 11 на старте сезона.

После вчерашнего успеха подопечные Хави Эрнандеса закрепились на втором месте в Ла Лиге, набрав 28 баллов. Отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет три пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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