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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта: «Хави – прекрасный тренер»

23 Октября 2022 • 19:15 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
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Через 1 ч. 31 мин.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал несколько слов о главном тренере команды Хави.

«Хави – прекрасный тренер для меня, потому что он всегда видит положительные моменты. В трудные моменты он ведёт себя, как и все каталонцы, потому что он «кулес» до мозга костей, но он сразу же восстанавливается и переходит на позитивную сторону. Он всегда думает о том, как стать лучше», - слова Лапорты приводит Marca.

В воскресенье вечером «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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