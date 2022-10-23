​Лапорта: «Хави – прекрасный тренер»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал несколько слов о главном тренере команды Хави.

«Хави – прекрасный тренер для меня, потому что он всегда видит положительные моменты. В трудные моменты он ведёт себя, как и все каталонцы, потому что он «кулес» до мозга костей, но он сразу же восстанавливается и переходит на позитивную сторону. Он всегда думает о том, как стать лучше», - слова Лапорты приводит Marca.

В воскресенье вечером «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.