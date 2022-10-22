Иньеста: «Думаю, Хави сделал выводы из своих ошибок в прошлом сезоне»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал работу Хави Эрнандеса на посту главного тренера клуба. Напомним, под руководством испанца «сине-гранатовые» почти вылетели из Лиги чемпионов на стадии группового этапа, но при этом в чемпионате идут на втором месте с отрывом в три очка от мадридского «Реала».

«Думаю, Хави извлёк уроки из ошибок прошлого сезона. Некоторые вещи, которые он делал, были настоящим чудом. Я полностью доверяю проекту и не сомневаюсь в нём. Сезон ещё очень длинный. Без сомнений, мы ещё можем выиграть чемпионат Испании», – цитирует Иньесту Barca Universal.