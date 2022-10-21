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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Очень счастлив за Френки»

21 Октября 2022 • 10:14 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.55 X 4.40 2 5.50
23.10 22:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес оценил игру полузащитника Френки де Йонга во вчерашнем матче против «Вильярреала», который «сине-гранатовые» разгромно выиграли со счётом 3:0 благодаря дублю Роберта Левандовски и голу Ансу Фати.

«Френки убеждает меня, что его лучшая позиция – это центр полузащиты. Он был очень хорош, поэтому я счастлив за него», – сказал Хави на пресс-конференции.

Во вчерашнем матче с «Вильярреалом» де Йонг выиграл 100% земных дуэлей. Помимо этого, голландский полузащитник отдал 95% точных передач из общего количества.

Напомним, летом футболиста хотели подписать «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но Френки решил остаться в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг
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