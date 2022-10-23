Усман Дембеле забил головой впервые почти за шесть лет

Вингер «Барселоны» отличился в не самой свойственной для себя манере.

Француз поразил ворота «Атлетика» из Бильбао в матче чемпионата Испании, нанеся точный удар головой. По информации Goal, 25-летний футболист забил таким образом лишь во второй раз за всю профессиональную карьеру, а также впервые в составе «Барселоны». Первый и до сегодняшнего дня последний мяч, забитый головой, Дембеле провёл ещё в феврале 2017 года в матче немецкой Бундеслиги за дортмундскую «Боруссию».

В 15 поединках нынешнего сезона Усман Дембеле стал автором четырёх голов и шести результативных передач во всех соревнованиях в цветах «Барселоны».