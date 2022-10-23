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Чемпионат Испании. Ла Лига

Усман Дембеле забил головой впервые почти за шесть лет

23 Октября 2022 • 23:04 Комментировать
Барселона
4:0
Атлетик Б
1 1.45 X 4.70 2 6.60
2-й тайм

Вингер «Барселоны» отличился в не самой свойственной для себя манере.

Француз поразил ворота «Атлетика» из Бильбао в матче чемпионата Испании, нанеся точный удар головой. По информации Goal, 25-летний футболист забил таким образом лишь во второй раз за всю профессиональную карьеру, а также впервые в составе «Барселоны». Первый и до сегодняшнего дня последний мяч, забитый головой, Дембеле провёл ещё в феврале 2017 года в матче немецкой Бундеслиги за дортмундскую «Боруссию».

В 15 поединках нынешнего сезона Усман Дембеле стал автором четырёх голов и шести результативных передач во всех соревнованиях в цветах «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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