Тебас: «Барселона» должна сократить зарплатную ведомость»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал каталонскую «Барселону» к следующему сезону сократить зарплатную ведомость, чтобы вновь не столкнуться с финансовыми проблемами.

«Экономические рычаги «Барселоны» были полезны в этом сезоне, но этого не будет в следующей. Клубу придётся сократить зарплатную ведомость, иначе в следующем сезоне «Барселону» вновь могут ждать неприятности», – цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, этим летом «Барселона» потратила на трансферы свыше 150 миллионов евро. В нынешнем сезоне команда под руководством Хави Эрнандеса пока располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.