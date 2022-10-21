«Барселона» планирует расторгнуть контракт с ветераном команды

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике может прекратить сотрудничество с клубом по обоюдному согласию.

35-летний футболист был назван главным антигероем матча Лиги чемпионов против «Интера» (3:3), в котором «Барселона» не смогла добыть победу, тем самым практически лишив себя шансов на выход в 1/8 финала. В недавнем поединке против «Вильярреала» (3:0), выйдя на замену, Пике услышал в свой адрес свист болельщиков. По данным Sport, руководство «Барселоны» разделяет недовольство фанатов, поэтому намерено предложить центрбеку досрочно разорвать контракт в скором времени.

Соглашение Херарда Пике с каталонским клубом рассчитано до 2024 года. Ранее стало известно, что «Барселона» планирует продать игрока следующим летом.