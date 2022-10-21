Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» планирует расторгнуть контракт с ветераном команды

21 Октября 2022 • 22:11 Комментировать (1)
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.53 X 4.50 2 5.70
23.10 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике может прекратить сотрудничество с клубом по обоюдному согласию.

35-летний футболист был назван главным антигероем матча Лиги чемпионов против «Интера» (3:3), в котором «Барселона» не смогла добыть победу, тем самым практически лишив себя шансов на выход в 1/8 финала. В недавнем поединке против «Вильярреала» (3:0), выйдя на замену, Пике услышал в свой адрес свист болельщиков. По данным Sport, руководство «Барселоны» разделяет недовольство фанатов, поэтому намерено предложить центрбеку досрочно разорвать контракт в скором времени.

Соглашение Херарда Пике с каталонским клубом рассчитано до 2024 года. Ранее стало известно, что «Барселона» планирует продать игрока следующим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
pol-black
21 Октября 2022 в 23:10
ну уж и главный виновник. нашли стрелочника. а что ни одного гола не сумели забить - это тоже "заслуга" Пике? а в поражении в классико тоже вина Пике? что за идиотизм!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 15:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Кадис Кадис
1.59 4.10 6.00
Видео
22.10.22 в 17:15
Вальядолид Вальядолид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.50 3.40 2.17
Видео
22.10.22 в 19:30
Валенсия Валенсия
Мальорка Мальорка
1.86 3.60 4.40
Видео
22.10.22 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья Севилья
1.45 4.30 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
23:42 · Испания. Ла Лига
Пике вряд ли покинет «Барселону» в январе, несмотря на желание клуба
23:20 · Испания. Ла Лига
Бензема почувствовал дискомфорт на тренировке, но намерен сыграть с «Севильей»
22:56 · Испания. Ла Лига
​«Реал» - «Севилья»: прогноз на матч чемпионата Испании – 22 октября 2022 1
22:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует расторгнуть контракт с ветераном команды 1
20:46 · Испания. Ла Лига
96% журналистов выбрали Бензема в голосовании за «Золотой мяч»
20:19 · Испания. Ла Лига
Стало известно, за кого голосовал Месси в номинации «лучший молодой игрок года»
20:08 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» определились с заменой Роналду слухи
18:50 · Испания. Ла Лига
​Куртуа обижает, что за вратарей не голосуют
18:36 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» связался с агентами де Йонга 1
16:44 · Испания. Ла Лига
​Облак: «Я ничего не помню об игре с «Атлетиком», но мне уже лучше»
15:41 · Испания. Ла Лига
​У Крооса есть предложение от «Реала» слухи
15:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Севилья» пытается оправиться после тяжёлого старта, матч будет очень непростым»
15:29 · Испания. Ла Лига
Сересо: «Мы хотим продать де Пауля? Ничего об этом не знаю»
15:23 · Испания. Ла Лига
Бензема не получал травму и сыграет с «Севильей»
15:19 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Думаю, Кроос останется в «Реале»
Все новости
Рекомендуем