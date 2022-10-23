Гави: «Всегда буду благодарен Куману»

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился мнением об экс-наставнике «сине-гранатовых» Рональде Кумане.

18-летний испанец выразил благодарность голландскому специалисту за то, что в своё время оказал ему доверие, предоставив шанс сыграть за основную команду «Барселоны».

«Куман дал мне возможность, и я всегда буду благодарен ему за то, чему он меня научил. На «Сан-Сиро» перед матчем с Италией в полуфинале Лиги наций я впервые почувствовал давление. Ноги тряслись, но как только игра началась, я ощутил себя комфортно», — цитирует Гави France Football.

Напомним, Куман возглавлял «Барселону» в период с 2020 по 2021 год. Гави выступает за «сине-гранатовых» с начала прошлого сезона. Всего в составе каталонской команды молодой футболист провёл 61 матч, забив два гола и отдав семь результативных передач.