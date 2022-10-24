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Чемпионат Испании. Ла Лига

Только два игрока из европейских топ-5 лиг опережают Усмана Дембеле по голевым передачам в 2022 году

24 Октября 2022 • 20:25 Комментировать
Барселона
4:0
Атлетик Б
окончен

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле проводит крайне результативный год с точки зрения голевых передач.

С начала текущего года 25-летний француз 15 раз ассистировал товарищам по «Барселоне» в поединках Ла Лиги. Только двум представителям пяти сильнейших европейских лиг удалось показать ещё более впечатляющий результат – речь о Кевине де Брёйне из «Манчестер Сити» (16 результативных передач в Английской премьер-лиге) и Лионеле Месси из «ПСЖ» (19 ассистов во французской Лиге 1).

Во вчерашнем матче против «Атлетика» (4:0) Усман Дембеле отметился тремя голевыми пасами, а также стал автором одного гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Кевин де Брёйне Усман Дембеле
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