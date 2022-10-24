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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» быстро разгромила «Атлетик»

24 Октября 2022 • 00:01 Комментировать (3)
Барселона
4:0
Атлетик Б
окончен

«Барселона» не испытала никаких проблем в поединке 11-го тура Ла Лиги против «Атлетика», сделав счёт разгромным к 22-й минуте. Усман Дембеле головой замкнул навес от Роберта Левандовски. Серхи Роберто справа проник в штрафную и забил с рикошетом от защитника. Польский форвард с разворота из пределов штрафной оформил разгром. Педри попал в штангу, а вот Ферран Торрес после передачи Дембеле со средней дистанции вколотил мяч в сетку. Лишь перед финальным свистком баски имели шанс забить гол престижа, но соперники дважды выбивали мяч с ленточки.

4:0, каталонцы в трех очках позади «Реала», «Атлетик» - шестой.

Протокол игры  
Барселона4:0Атлетик Б
(1:0) Дембеле Усман12'  
(2:0) Роберто Серхи18'  
(3:0) Левандовски Роберт22'  
(4:0) Торрес Ферран73'  
Тер Штеген Марк-АндреРоберто СерхиКунде Жюль 63' (Алонсо Маркос ( 63') Гарсия Эрик  78'Бальде АлехандроГави 33' (Кесси Франк ( 33') Бускетс Серхио  71'Де Йонг ФренкиДембеле Усман 77' (Торре Пабло ( 77') Левандовски Роберт 63' (Торрес Ферран ( 63') Педри 63' (Фати Ансу ( 63')
Запасные: Пенья ИньякиАльба ЖордиБельерин ЭкторПике ХерардРафинья ДиасТенас Арнау
Унай СимонДе Маркос Оскар  16' 60' (Сансет Ойян ( 60') Йерай АльваресИньиго МартинесЮри БерчичеЭррера Андер 21' (Гарсия Дани ( 21'Лекуе Иньиго 60') Весга Микель  90'Уильямс НикоСаррага Ойер 70' (Гарсия Рауль ( 70') Беренгер АлексУильямс Иньяки 70' (Венседор Унай ( 70')
Запасные: Морсильо ХонАгиррезабала ЖульенГурусета ГоркаПаредес АйторБаленсиага МикельМуньяин ИкерВивиан Даниэль
23 октября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
24 Октября 2022 в 00:11
на удивление лёгкая победа над серьёзным соперником. но тут уж очень удобная по игре попалась Барсе команда, с высокой линией защитников. чем они и воспользовались. Дембеле услышал критику что ли? вместе с Торресом. а вот Фати свои моменты упустил.
перед матчем среды вкусная закуска. а вот каким будет продолжение банкета...
всех cules - с победой!
Шарипов Тахир
24 Октября 2022 в 00:17
Меня тоже поразила легкость, с которой была повергнут достаточно сильный соперник. Но это и хорошо, с другой точки зрения. Потому что, если игра идет натужно и, соответственно, мало что получается, то и уверенность в своих силах может постепенно исчезнуть. Хочется верить, что сегодняшняя уверенность будет проявляться у игроков Барселоны в среду! Будем на это очень сильно надеяться!
Bartimeus
24 Октября 2022 в 00:09
Хороший сильный матч. Дембеле может выдал лучший матч в футболке Барсы, гол+3, даже не верится). Левандовски держит голевую марку и приятно удивляет Торрес последними голами. Кесси понравился, отпахал. Бальде который матч сильно смотрится, Роберто неплохо тоже поработал справа, здоровья ему. Как и Гави, но он вроде после матча вышел на поле, все нормально должно быть.
В хорошей форме к матчу с Баварией вроде подошли, и даже если шансов на выход почти нет, надо просто обыграть немцев.
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