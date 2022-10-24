«Барселона» быстро разгромила «Атлетик»

«Барселона» не испытала никаких проблем в поединке 11-го тура Ла Лиги против «Атлетика», сделав счёт разгромным к 22-й минуте. Усман Дембеле головой замкнул навес от Роберта Левандовски. Серхи Роберто справа проник в штрафную и забил с рикошетом от защитника. Польский форвард с разворота из пределов штрафной оформил разгром. Педри попал в штангу, а вот Ферран Торрес после передачи Дембеле со средней дистанции вколотил мяч в сетку. Лишь перед финальным свистком баски имели шанс забить гол престижа, но соперники дважды выбивали мяч с ленточки.

4:0, каталонцы в трех очках позади «Реала», «Атлетик» - шестой.