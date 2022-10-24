«Барселона» быстро разгромила «Атлетик»

«Барселона» не испытала никаких проблем в поединке 11-го тура Ла Лиги против «Атлетика», сделав счёт разгромным к 22-й минуте. Усман Дембеле головой замкнул навес от Роберта Левандовски. Серхи Роберто справа проник в штрафную и забил с рикошетом от защитника. Польский форвард с разворота из пределов штрафной оформил разгром. Педри попал в штангу, а вот Ферран Торрес после передачи Дембеле со средней дистанции вколотил мяч в сетку. Лишь перед финальным свистком баски имели шанс забить гол престижа, но соперники дважды выбивали мяч с ленточки.
4:0, каталонцы в трех очках позади «Реала», «Атлетик» - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Дембеле Усман12'
|(2:0) Роберто Серхи18'
|(3:0) Левандовски Роберт22'
|(4:0) Торрес Ферран73'
Тер Штеген Марк-Андре•Роберто Серхи•Кунде Жюль63' (Алонсо Маркос (63') •Гарсия Эрик• 78'Бальде Алехандро•Гави33' (Кесси Франк (33') •Бускетс Серхио• 71'Де Йонг Френки•Дембеле Усман77' (Торре Пабло (77') •Левандовски Роберт63' (Торрес Ферран (63') •Педри63' (Фати Ансу (63')
Унай Симон•Де Маркос Оскар 16'60' (Сансет Ойян (60') •Йерай Альварес•Иньиго Мартинес•Юри Берчиче•Эррера Андер21' (Гарсия Дани (21'•Лекуе Иньиго60') •Весга Микель• 90'Уильямс Нико•Саррага Ойер70' (Гарсия Рауль (70') •Беренгер Алекс•Уильямс Иньяки70' (Венседор Унай (70')
23 октября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
перед матчем среды вкусная закуска. а вот каким будет продолжение банкета...
всех cules - с победой!
В хорошей форме к матчу с Баварией вроде подошли, и даже если шансов на выход почти нет, надо просто обыграть немцев.
Бан пользователя