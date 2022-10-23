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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави рассказал о своих чувствах, когда пришёл ребёнком в «Барселону»

23 Октября 2022 • 17:28 Комментировать
Барселона
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Атлетик Б
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Через 3 ч. 8 мин.

Юное дарование «Барселоны» Гави рассказал о том, как он стал футболистом клуба, присоединившись к нему в 2015 году - тогда «Барселона» вернула себе титул лучшего клуба Европы, сделав требл, а тройка Месси-Неймар-Суарес наводившая ужас на всех подряд.

- Я не знал, что меня ждет там. Но мои родители уговорили меня. Они сопровождали меня. Ведь мне тогда было 10-11 лет. Мы жили в квартире в квартале Рамблас, - цитирует Гави France Football.

Сегодня вечером «Барселона» сразится с «Атлетиком» в матче одиннадцатого тура испанского чемпионата. Следить за игрой можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее будет доступна на нашем сайте.

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Барселона Гави
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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