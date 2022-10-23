Гави рассказал о своих чувствах, когда пришёл ребёнком в «Барселону»

Юное дарование «Барселоны» Гави рассказал о том, как он стал футболистом клуба, присоединившись к нему в 2015 году - тогда «Барселона» вернула себе титул лучшего клуба Европы, сделав требл, а тройка Месси-Неймар-Суарес наводившая ужас на всех подряд.

- Я не знал, что меня ждет там. Но мои родители уговорили меня. Они сопровождали меня. Ведь мне тогда было 10-11 лет. Мы жили в квартире в квартале Рамблас, - цитирует Гави France Football.

Сегодня вечером «Барселона» сразится с «Атлетиком» в матче одиннадцатого тура испанского чемпионата. Следить за игрой можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее будет доступна на нашем сайте.