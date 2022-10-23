«Барселона» объявила состав на матч с «Атлетиком», Пике, Фати, Ферран и Рафинья - в запасе

В матче одиннадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Этот матч состоится на домашнем стадионе каталонского гранда - «Камп Ноу». Накануне игры наставник «Барселоны» Хави Эрнандес объявил стартовый состав своей команды.

«Барселона»: тер Штеген, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» в рамках одиннадцатого тура чемпионата испанской Ла Лиги начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за событиями встречи можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на которую уже доступна на нашем сайте.