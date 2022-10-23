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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал сильные стороны Френки де Йонга

23 Октября 2022 • 15:42 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
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Через 4 ч. 58 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о сильных сторонах своего подопечного Френки де Йонга.

Испанский специалист признался в симпатии к голландскому полузащитнику, отметив его большой потенциал. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Он очень хорош в полузащите, но ещё лучше в атаке. Он проникает в зону и знает, как сделать последний пас. Френки провёл отличный матч на днях и должен продолжать», — цитирует Хави BarcaUniversal.

В текущем сезоне 25-летний де Йонг провёл в составе «сине-гранатовых» 12 матчей, отметившись в них одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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