Бускетс – о победе «Барселоны»: «Хави может быть доволен командой в последних двух матчах»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался после победы над «Атлетиком» Бильбао.

Каталонский коллектив добыл три очка в родных стенах, разгромив соперника со счётом 4:0 в матче испанской Ла Лиги.

«Сегодня мы здорово сыграли с самого начала, и наша цель – продолжать показывать качественный футбол и выигрывать. К сожалению, ситуация в Лиге чемпионов не в наших руках, а после поражения от «Реала» нам было очень непросто в начале этой недели, но мы отлично реабилитировались в матчах с «Вильярреалом» и «Атлетиком». Думаю, Хави может быть доволен – мы выглядели хорошо и вышли на новый уровень как с индивидуальной, так и с командной точки зрения», – заявил Бускетс.