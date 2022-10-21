Невеш: «Кто бы не захотел играть за «Барселону»?»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш не стал отрицать, что хотел бы выступать за каталонскую «Барселону». Напомним, «сине-гранатовые» рассматривали трансфер португальца летом, но запрашиваемая сумма отпугнула руководство клуба.

«Кто бы не захотел играть за «Барселону? Спросите любого игрока, и он скажет вам, что хотел бы играть за эту команду, потому что речь идёт об одном из лучших клубов мира. Это большая привилегия, что меня связывают с «Барселоной», – заявил Невеш в интервью Mundo Deportivo.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. В нынешнем сезоне португалец отметился двумя голами в десяти матчах Английской премьер-лиги.