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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Мой телефон разрывается от сообщений поддержки»

20 Октября 2022 • 14:12 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
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23.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, какую поддержку он получает на фоне неудачных результатов «сине-гранатовых» в последних матчах.

«Мой телефон разрывается от сообщений поддержки, словно у меня умер кто-то из родственников», — цитирует тренера журналист Тони Хуанмарти в своих социальных сетях.

Ранее испанский специалист заявил, что будет готов покинуть «Барселону», если этого захочет руководство клуба.

Напомним, Хави возглавил «сине-гранатовых» осенью прошлого года. После девяти проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании каталонцы набрали 22 очка, расположившись на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги. В Лиге чемпионов же после трёх туров подопечные Хави Эрнандеса практически лишились шансов на выход из своей группы, в которой также принимают участие «Бавария», «Интер» и чешская «Виктория».

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Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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