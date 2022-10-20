Хави: «Мой телефон разрывается от сообщений поддержки»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, какую поддержку он получает на фоне неудачных результатов «сине-гранатовых» в последних матчах.

«Мой телефон разрывается от сообщений поддержки, словно у меня умер кто-то из родственников», — цитирует тренера журналист Тони Хуанмарти в своих социальных сетях.

Ранее испанский специалист заявил, что будет готов покинуть «Барселону», если этого захочет руководство клуба.

Напомним, Хави возглавил «сине-гранатовых» осенью прошлого года. После девяти проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании каталонцы набрали 22 очка, расположившись на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги. В Лиге чемпионов же после трёх туров подопечные Хави Эрнандеса практически лишились шансов на выход из своей группы, в которой также принимают участие «Бавария», «Интер» и чешская «Виктория».