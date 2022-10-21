Нойер не сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер не успеет восстановиться к матчу с каталонской «Барселоной» в Лиге чемпионов. Напомним, игра пятого тура группового этапа турнира состоится в среду в 22:00 по московскому времени на «Камп Ноу».

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн подтвердил, что из-за травмы плеча Нойер не сможет помочь «Баварии» в ближайших двух матчах против «Хоффенхайма» в Бундеслиге и против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Таким образом, место в воротах «Баварии» в ближайших матчах скорее всего займёт запасной голкипер Свен Ульрайх.

В матче с «Барселоной» также не сыграют защитник Люка Эрнандес и полузащитник Лерой Сане.