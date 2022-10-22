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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай и Кристенсен до сих пор восстанавливаются и не тренируются с «Барселоной»

22 Октября 2022 • 13:45 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.53 X 4.50 2 5.70
23.10 22:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай и защитник Андреас Кристенсен ещё не восстановились после своих травм. Barca Centre сообщает, что футболисты продолжают заниматься отдельно от остальной команды.

Напомним, Кристенсен получил травму в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», где «сине-гранатовые» проиграли на выезде со счётом 0:1. С тех пор датчанин пропустил целый ряд важных матчей, в том числе и «эль класико» с «Реалом», а также ответный матч с «Интером» на «Камп Ноу».

Сроки восстановления футболистов пока неизвестны. Напомним, летом Депай мог покинуть «Барселону», но оценив другие варианты для продолжения карьеры, решил остаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Андреас Кристенсен
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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