Депай и Кристенсен до сих пор восстанавливаются и не тренируются с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай и защитник Андреас Кристенсен ещё не восстановились после своих травм. Barca Centre сообщает, что футболисты продолжают заниматься отдельно от остальной команды.

Напомним, Кристенсен получил травму в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером», где «сине-гранатовые» проиграли на выезде со счётом 0:1. С тех пор датчанин пропустил целый ряд важных матчей, в том числе и «эль класико» с «Реалом», а также ответный матч с «Интером» на «Камп Ноу».

Сроки восстановления футболистов пока неизвестны. Напомним, летом Депай мог покинуть «Барселону», но оценив другие варианты для продолжения карьеры, решил остаться.