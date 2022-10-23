«Барселона» не пропустила ни одного гола дома в последних пяти матчах Ла Лиги – лучше было только при Гвардиоле

Сегодня «Барселона» попытается продлить свою серию «сухих» матчей на «Камп Ноу» в рамках Ла Лиги.

Пять матчей кряду без пропущенных мячей – лучшая домашняя серия каталонцев при Хави Эрнандесе, а также лучший показатель с далёкого 2011 года, докладывает Opta. 11 лет назад «сине-гранатовые» под руководством наставника Хосепа Гвардиолы сохраняли свои ворота в неприкосновенности в 12 подряд встречах чемпионата Испании – с апреля по декабрь.

В сегодняшнем поединке «Барселона» принимает на своём поле «Атлетик» из Бильбао, занимающий шестую позицию в турнирной таблице. Коллектив Хави Эрнандеса располагается на второй строчке.