«Барселона» просит «Астон Виллу» определиться по поводу будущего Коутиньо

«Барселона» намерена внести ясность в будущее полузащитника Филиппе Коутиньо.

Боссы каталонского клуба обсудят ситуацию с представителями бразильца в ближайшее время. В «Барселоне» не уверены, что «Астон Вилла» готова выкупить игрока за требуемые 40 млн евро, поэтому надеются как можно скорее узнать, во сколько бирмингемцы оценивают Коутиньо и собираются ли они покупать его вообще. Об этом сообщает Mirror.

В том случае, если «Астон Вилла» не имеет дальнейших планов на Коутиньо, агентам 29-летнего игрока будет дан зелёный свет на ведение переговоров с различными клубами по всей Европе.

Коутиньо отметился 4 голами и 3 ассистами в 12 матчах с момента прихода в «Астон Виллу» на правах аренды.