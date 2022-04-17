Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» просит «Астон Виллу» определиться по поводу будущего Коутиньо

17 Апреля 2022 • 14:17 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1.20 6.30 14.00
18.04 22:00

«Барселона» намерена внести ясность в будущее полузащитника Филиппе Коутиньо.

Боссы каталонского клуба обсудят ситуацию с представителями бразильца в ближайшее время. В «Барселоне» не уверены, что «Астон Вилла» готова выкупить игрока за требуемые 40 млн евро, поэтому надеются как можно скорее узнать, во сколько бирмингемцы оценивают Коутиньо и собираются ли они покупать его вообще. Об этом сообщает Mirror.

В том случае, если «Астон Вилла» не имеет дальнейших планов на Коутиньо, агентам 29-летнего игрока будет дан зелёный свет на ведение переговоров с различными клубами по всей Европе.

Коутиньо отметился 4 голами и 3 ассистами в 12 матчах с момента прихода в «Астон Виллу» на правах аренды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА КАДИС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.04  15:00 Гранада ... Леванте 2.27 3.40 3.25
17.04  17:15 Атлетико М ... Эспаньол 1.41 4.80 8.20
17.04  19:30 Атлетик Б ... Сельта 2.05 3.35 3.90
17.04  22:00 Севилья ... Реал Мадрид 3.30 3.50 2.21
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
14:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» просит «Астон Виллу» определиться по поводу будущего Коутиньо
13:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» лидирует в борьбе за 18-летнего полузащитника сборной Германии
12:03 · Испания. Ла Лига
Перес сообщил Анчелотти, что без продаж, новых футболистов в «Реале» ждать не стоит
11:48 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген не смог подобрать слова, чтобы прокомментировать вылет «Барселоны» из Лиги Европы
11:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» скоро узнает, удастся ли команде подписать Левандовски
10:44 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» хочет выкупить Рафинью у «ПСЖ»
01:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о недовольстве Крооса заменой в матче с «Челси»: «Он был зол, но проблема улажена»
00:45 · Испания. Ла Лига
Хави выставил руководству «Барселоны» свои трансферные цели на лето 2022 года
00:26 · Испания. Ла Лига
Черышев не может забить в Ла Лиге 54 матча подряд
00:14 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» обыграл в гостях «Хетафе»
16 Апреля
21:35 · Испания. Ла Лига
Черышев не помог ​«Валенсии» выцарапать очко у «Осасуны»
20:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» предпримет последнюю попытку обыграть «Сити» в борьбе за Холанна
19:54 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Интер» могут обменяться нападающими
19:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» позволит де Йонгу вернуться в «Севилью»
19:15 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» уступил «Алавесу», который ушёл с последнего места
Все новости
Рекомендуем