«Барселона» сделает всё возможное для подписания Левандовски

«Барселона» продолжает попытки заполучить звезду мюнхенской «Баварии».

Контракт Левандовски с мюнхенцами рассчитан до конца следующего сезона. «Бавария» намеревается сохранить 33-летнего поляка в своих рядах на как можно более долгий срок, но «Барселона» не оставляет попыток переманить нападающего. Согласно Daily Mail, каталонский клуб сделает всё от себя зависящее, чтобы добиться успеха в данном вопросе.

На счету Роберта Левандовски 47 забитых мячей в 42 поединках за «Баварию» во всех соревнованиях сезона 2021/22.