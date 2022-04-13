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Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Баварии» успешнее всех в Европе играет в отборе, представитель «Барселоны» – второй

13 Апреля 2022 • 19:23 Комментировать
Арминия
...
Бавария
17.04 16:30

Никлас Зюле возглавляет рейтинг игроков с наивысшим процентом успешных отборов в пяти сильнейших чемпионатах Европы в текущем сезоне.

Центрбек мюнхенской «Баварии» успешно отбирает мяч у оппонентов в 78,3% случаях (18 раз при 23 попытках), согласно данным Fbref. Второй показатель у уругвайца Рональда Араухо из «Барселоны» – 77,8% (21 успешный отбор из 27). Замыкает тройку представитель испанской «Осасуны» Унай Гарсия – 75% (18 из 24).

Напомним, что контракт Никласа Зюле с «Баварией» истекает по окончании сезона 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Осасуна Барселона Никлас Зюле Рональд Араухо Унай Гарсия
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АРМИНИЯ БАВАРИЯ
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