«Бавария» хочет подписать долгосрочный контракт с Гнабри

Вингер «Баварии» Серж Гнабри в скором времени может заключить с клубом новый долгосрочный контракт.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста истекает по окончании следующего сезона. Слухи связывают Гнабри с возможным переходом в мадридский «Реал», «Ювентус» и «Ливерпуль», но «Бавария» настаивает на продлении контракта. Как информирует журналист Николо Скира, игроку сборной Германии будет предложен новый четырёхлетний договор.

В 39 поединках текущего сезона Серж Гнабри забил 14 мячей и 10 раз ассистировал товарищам по «Баварии».