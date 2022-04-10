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«Бавария» хочет подписать долгосрочный контракт с Гнабри

10 Апреля 2022 • 19:15 Комментировать
Арминия
...
Бавария
17.04 16:30

Вингер «Баварии» Серж Гнабри в скором времени может заключить с клубом новый долгосрочный контракт.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста истекает по окончании следующего сезона. Слухи связывают Гнабри с возможным переходом в мадридский «Реал», «Ювентус» и «Ливерпуль», но «Бавария» настаивает на продлении контракта. Как информирует журналист Николо Скира, игроку сборной Германии будет предложен новый четырёхлетний договор.

В 39 поединках текущего сезона Серж Гнабри забил 14 мячей и 10 раз ассистировал товарищам по «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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