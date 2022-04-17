Кан:«Бавария» стала стабильнее после ухода Боатенга и Алабы»

Бывший голкипер «Баварии», а ныне председатель правления мюнхенского клуба Оливер Кан рассказал о том, как изменилась оборона мюнхенцев с уходом Джерома Боатенга и Давида Алабы.

«Мне очень нравятся эти футболисты не только как игроки, но и как люди. Но в прошлом сезоне мы пропускали очень много голов. Сейчас мы стали стабильнее и гибче», — приводит слова Кана Sport1.de.

Напомним, что и Боатенг, и Алаба покинули «Баварию» прошлым летом. В текущем сезоне 33-летний Боатенг провёл за французский «Лион» 22 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. 29-летний Алаба забил два гола и отдал три результативные передачи в 42 встречах за мадридский «Реал».