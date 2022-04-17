Левандовски недоволен Нагельсманном

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски разочаровался в главном тренере команды Юлиане Нагельсманне, сообщает журналист Sport1.de Керри Хау.

По информации источника, польский форвард недоволен тактикой и методами работы немецкого специалиста. Напомним, 34-летний Нагельсманн возглавил «Баварию» в апреле прошлого года.

В текущем сезоне 33-летний Левандовски забил 47 голов и отдал четыре результативных передачи в 41 проведённом матче. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к Левандовски со стороны «Барселоны».