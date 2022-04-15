Директор «Барселоны» Алемани: «У нас нет никакого соглашения с Левандовски»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани в беседе с корреспондентами издания Movistar прокомментировал слухи относительно возможного переезда нападающего «Баварии» Роберта Левандовски на «Камп Ноу».

«У нас нет никакого соглашения с Робертом Левандовски. Мы очень глубоко его уважаем – он очень важный футболист для своей команды. Вокруг ходит множество слухов, это нормально, но мы ничего ещё не согласовали», – сказал Алемани.

Напомним, ранее польские СМИ объявили о том, летом Роберт Левандовски подпишет с «Барселоной» контракт сроком на три года. Позже эти слухи опроверг спортивный директор «Баварии» Оливер Кан.