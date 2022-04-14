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«Бавария» присмотрела замену Левандовски

14 Апреля 2022 • 22:48 Комментировать
Арминия
...
Бавария
17.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» находится в поисках потенциальных преемников Роберта Левандовски на позицию форварда.

В мюнхенском клубе заверили, что сохранят звёздного поляка в своём составе как минимум до следующего лета, несмотря на слухи о его возможном отъезде в «Барселону».

При этом, как сообщает Sport1, в «Баварии» уже знают, кто мог бы заменить Левандовски в будущем. В качестве приоритетного варианта на эту роль рассматривается нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, за которого португальцы потребуют не менее 80 млн евро. По данным источника, в шорт-листе баварцев также фигурируют Патрик Шик из «Байера» и Саша Калайджич из «Штутгарта».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Патрик Шик Дарвин Нуньес
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АРМИНИЯ БАВАРИЯ
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