«Бавария» присмотрела замену Левандовски

Мюнхенская «Бавария» находится в поисках потенциальных преемников Роберта Левандовски на позицию форварда.

В мюнхенском клубе заверили, что сохранят звёздного поляка в своём составе как минимум до следующего лета, несмотря на слухи о его возможном отъезде в «Барселону».

При этом, как сообщает Sport1, в «Баварии» уже знают, кто мог бы заменить Левандовски в будущем. В качестве приоритетного варианта на эту роль рассматривается нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, за которого португальцы потребуют не менее 80 млн евро. По данным источника, в шорт-листе баварцев также фигурируют Патрик Шик из «Байера» и Саша Калайджич из «Штутгарта».