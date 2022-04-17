Кан: «Проведём уважительный диалог с Левандовски, но никому не позволим давить на нас»

Бывший голкипер «Баварии», а ныне председатель правления мюнхенского клуба Оливер Кан поделился мнением о будущем нападающего команды Роберта Левандовски.

«Контракт Роберта с «Баварией» действует ещё один сезон. Мы общаемся с ним и хотим, чтобы он выступал за наш клуб как можно дольше. Однако переговоры — это не так просто. Необходимо учитывать много факторов. Мы решим, когда «Бавария» начнёт переговоры по контракту. Нужно вести уважительный диалог, но мы никому не позволим давить на нас», — приводит слова Кана Sport1.de.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В текущем сезоне нападающий провёл 41 матч, в которых забил 47 голов и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда сборной Польши в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в «Барселону».