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Кан: «Проведём уважительный диалог с Левандовски, но никому не позволим давить на нас»

17 Апреля 2022 • 14:44 Комментировать
Арминия
0:0
Бавария
1-й тайм

Бывший голкипер «Баварии», а ныне председатель правления мюнхенского клуба Оливер Кан поделился мнением о будущем нападающего команды Роберта Левандовски.

«Контракт Роберта с «Баварией» действует ещё один сезон. Мы общаемся с ним и хотим, чтобы он выступал за наш клуб как можно дольше. Однако переговоры — это не так просто. Необходимо учитывать много факторов. Мы решим, когда «Бавария» начнёт переговоры по контракту. Нужно вести уважительный диалог, но мы никому не позволим давить на нас», — приводит слова Кана Sport1.de.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В текущем сезоне нападающий провёл 41 матч, в которых забил 47 голов и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда сборной Польши в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Роберт Левандовски
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