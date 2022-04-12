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«Бавария» и «Зальцбург» следят за защитником «ПСЖ» Битшиабу

12 Апреля 2022 • 13:50 Комментировать
Арминия
...
Бавария
17.04 16:30
Мюнхенская «Бавария» и «РБ Зальцбург» нацелились на защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу. В прошлом сезоне 16-летний футболист подписал свой первый профессиональный контракт с клубом до 2024 года, однако сейчас может рассмотреть другие варианты с продолжением карьеры.
 
Как отмечает французский журналист Адриен Гренье, Битшиабу будет готов покинуть «ПСЖ» для получения более стабильной игровой практики. По информации L`Equipe, австрийский «РБ Зальцбург» уже предложил Битшиабу важную роль в команде на следующий сезон.
 
Единственное, что осталось сделать «РБ Зальцбургу» для осуществления трансфера – договориться с «ПСЖ» о сумме компенсации.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зальцбург ПСЖ Эль-Шадай Битшиабу
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АРМИНИЯ БАВАРИЯ
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