«Бавария» и «Зальцбург» следят за защитником «ПСЖ» Битшиабу

Мюнхенская «Бавария» и «РБ Зальцбург» нацелились на защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу. В прошлом сезоне 16-летний футболист подписал свой первый профессиональный контракт с клубом до 2024 года, однако сейчас может рассмотреть другие варианты с продолжением карьеры.

Как отмечает французский журналист Адриен Гренье, Битшиабу будет готов покинуть «ПСЖ» для получения более стабильной игровой практики. По информации L`Equipe, австрийский «РБ Зальцбург» уже предложил Битшиабу важную роль в команде на следующий сезон.

Единственное, что осталось сделать «РБ Зальцбургу» для осуществления трансфера – договориться с «ПСЖ» о сумме компенсации.