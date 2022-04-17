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Кан ответил на вопрос, перейдёт ли Холанн в «Баварию»

17 Апреля 2022 • 12:48 Комментировать
Арминия
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Бавария
Через 1 ч. 55 мин.

Бывший голкипер «Баварии», а ныне председатель правления мюнхенского клуба Оливер Кан поделился мнением о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Холанн — отличный нападающий и очень интересный игрок на будущее, но финансовые запросы — за гранью нашего воображения», — приводит слова Кана Sport1.de.

Контракт 21-летнего норвежца со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала» и «Барселоны». Портал Transfermarkt оценивает Холанна 150 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Боруссию» 26 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Эрлинг Холанн
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