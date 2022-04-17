Кан ответил на вопрос, перейдёт ли Холанн в «Баварию»

Бывший голкипер «Баварии», а ныне председатель правления мюнхенского клуба Оливер Кан поделился мнением о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Холанн — отличный нападающий и очень интересный игрок на будущее, но финансовые запросы — за гранью нашего воображения», — приводит слова Кана Sport1.de.

Контракт 21-летнего норвежца со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны мадридского «Реала» и «Барселоны». Портал Transfermarkt оценивает Холанна 150 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Боруссию» 26 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и 8 результативными передачами.