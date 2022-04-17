«Бавария» следит за восходящей звездой «Барселоны»

17-летний полузащитник «Барселоны» Гави попал на радары мюнхенской «Баварии».

Контракт вундеркинда с каталонским клубом истекает через год, а переговоры о продлении, несмотря на многочисленные позитивные прогнозы на этот счёт, пока не привели к успеху. По данным Mundo Deportivo, за ситуацией внимательно наблюдает мюнхенская «Бавария», которая может включиться в борьбу за испанца, если его действующий контракт не будет продлён.

Гави провёл 40 матчей за «Барселону» во всех турнирах с начала нынешнего сезона, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами. Transfermarkt оценивает юного полузащитника в 60 млн евро.