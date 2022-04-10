Гнабри не торопится вступать в переговоры с «Баварией»

Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Как известно, «Бавария» планирует подписать с Гнабри новый контракт, рассчитанный до 2026 года. Несмотря на это, 26-летний футболист не торопится вступать в переговоры с нынешними работодателями, информирует издание Tz.

Обсуждения могут быть отложены на неопределённый срок, поскольку немецкий футболист и его представители обдумывают различные варианты продолжения карьеры на фоне интереса со стороны других клубов. По слухам, за вингером следят «Ювентус», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Transfermarkt оценивает Сержа Гнабри, в прошлом выступавшего за лондонский «Арсенал», в 70 млн евро.