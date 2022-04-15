Жена Левандовски учит испанский

Жена нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски Анна подогрела слухи вокруг перехода своего супруга в каталонскую «Барселону» постом в социальных сетях.

Анна выложила фотографию, которую подписала на испанском языке следующим образом: «Всем привет. Добрый день из Мальорки. Отлично, что я наконец здесь побывала. Я начала изучать испанский. Что скажете?».

Напомним, ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что, по его мнению, Левандовски не хочет покидать команду. Несколько дней назад немецкий клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале по сумме двух матчей «Вильярреалу».